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|Grifols SA-Anlage unter der Lupe
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06.11.2026 10:02:07
IBEX 35-Wert Grifols SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Grifols SA von vor 10 Jahren bedeutet
Investoren, die vor Jahren in Grifols SA-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Am 06.11.2016 wurde die Grifols SA-Aktie an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Grifols SA-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 17.44 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das Grifols SA-Papier investiert hätte, hätte er nun 57.339 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Grifols SA-Anteile wären am 05.11.2026 646.79 EUR wert, da der Schlussstand 11.28 EUR betrug. Aus 1’000 EUR wurden somit 646.79 EUR, was einer negativen Performance von 35.32 Prozent entspricht.
Grifols SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7.64 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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