IBEX 35-Wert Grifols SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Grifols SA von vor einem Jahr verdient

Am 13.11.2025 wurden Grifols SA-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 10.93 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 914.913 Grifols SA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 12.11.2026 10’667.89 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 11.66 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 6.68 Prozent angezogen.

Grifols SA war somit zuletzt am Markt 7.81 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch