Grifols Aktie 30689493 / ES0171996087
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|Lukrativer Grifols SA-Einstieg?
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04.09.2026 10:02:29
IBEX 35-Wert Grifols SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Grifols SA-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor Jahren in Grifols SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Vor 5 Jahren wurde das Grifols SA-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Grifols SA-Papier letztlich bei 20.92 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 47.801 Grifols SA-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 474.57 EUR, da sich der Wert einer Grifols SA-Aktie am 03.09.2026 auf 9.93 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 52.54 Prozent verkleinert.
Grifols SA wurde am Markt mit 6.74 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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