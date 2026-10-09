Grifols Aktie 30689493 / ES0171996087
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09.10.2026 10:02:31
IBEX 35-Wert Grifols SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Grifols SA-Investment von vor 10 Jahren verloren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Grifols SA-Aktie Anlegern gebracht.
Vor 10 Jahren wurden Grifols SA-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 19.00 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5.263 Grifols SA-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Grifols SA-Papiers auf 9.68 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 50.97 EUR wert. Mit einer Performance von -49.03 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Grifols SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6.77 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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