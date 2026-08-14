IBEX 35-Wert Grifols SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Grifols SA-Investment von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit dem Grifols SA-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 19.64 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 50.916 Grifols SA-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 13.08.2026 516.80 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 10.15 EUR belief. Damit wäre die Investition um 48.32 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von Grifols SA belief sich zuletzt auf 6.86 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch