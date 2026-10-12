IBEX 35-Wert Fluidra-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fluidra von vor 5 Jahren angefallen

Die Fluidra-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Fluidra-Aktie bei 33.50 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die Fluidra-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 29.851 Fluidra-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 09.10.2026 auf 17.15 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 511.94 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 48.81 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Fluidra eine Börsenbewertung in Höhe von 3.26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch