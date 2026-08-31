IBEX 35-Wert Fluidra-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fluidra-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit dem Fluidra-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 24.34 EUR. Bei einem Fluidra-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 41.085 Fluidra-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.08.2026 794.99 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 19.35 EUR belief. Damit wäre die Investition um 20.50 Prozent gesunken.

Zuletzt ergab sich für Fluidra eine Börsenbewertung in Höhe von 3.67 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch