Fluidra Aktie 3488913 / ES0137650018
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07.09.2026 10:02:28
IBEX 35-Wert Fluidra-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fluidra-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Fluidra-Aktie gebracht.
Vor 3 Jahren wurden Fluidra-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Fluidra-Papier an diesem Tag 20.04 EUR wert. Wenn man vor 3 Jahren 10’000 EUR in die Fluidra-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 499.002 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.09.2026 gerechnet (19.05 EUR), wäre die Investition nun 9’505.99 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 4.94 Prozent.
Fluidra erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3.62 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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