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Fluidra Aktie 3488913 / ES0137650018

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Rentabler Fluidra-Einstieg? 28.09.2026 10:02:19

IBEX 35-Wert Fluidra-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fluidra von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Fluidra-Einstiegs gewesen.

Fluidra
18.13 EUR 0.95%
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Vor 1 Jahr wurde die Fluidra-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Fluidra-Aktie bei 22.48 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in Fluidra-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 444.840 Fluidra-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 25.09.2026 auf 17.94 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’980.43 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 20.20 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Fluidra einen Börsenwert von 3.41 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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