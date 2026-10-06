Endesa Aktie 682405 / ES0130670112
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06.10.2026 10:02:12
IBEX 35-Wert Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Endesa von vor einem Jahr eingefahren
Wer vor Jahren in Endesa-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurde das Endesa-Papier via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Endesa-Aktie betrug an diesem Tag 27.73 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Endesa-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3.606 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 05.10.2026 auf 42.10 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 151.82 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 151.82 EUR, was einer positiven Performance von 51.82 Prozent entspricht.
Der Marktwert von Endesa betrug jüngst 42.93 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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