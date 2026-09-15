IBEX 35-Wert Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Endesa von vor 3 Jahren eingefahren

Endesa-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 19.87 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 5.033 Endesa-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.09.2026 gerechnet (41.36 EUR), wäre das Investment nun 208.15 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 108.15 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Endesa eine Börsenbewertung in Höhe von 43.09 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch