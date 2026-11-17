Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Endesa-Papier an der Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 19.33 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 5.173 Endesa-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 16.11.2026 231.51 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 44.75 EUR belief. Die Steigerung von 100 EUR zu 231.51 EUR entspricht einer Performance von +131.51 Prozent.

Jüngst verzeichnete Endesa eine Marktkapitalisierung von 46.44 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch