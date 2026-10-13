Endesa Aktie 682405 / ES0130670112
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13.10.2026 10:02:21
IBEX 35-Wert Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Endesa-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Endesa-Einstiegs gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse STN Handel mit Endesa-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Endesa-Papier bei 19.26 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in Endesa-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 51.935 Endesa-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Endesa-Papiers auf 42.70 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’217.61 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 121.76 Prozent gleich.
Endesa war somit zuletzt am Markt 43.10 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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