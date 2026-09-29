IBEX 35-Wert Endesa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Endesa-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Endesa-Anteile via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 19.05 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 525.072 Endesa-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 28.09.2026 auf 42.04 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22’074.04 EUR wert. Damit wäre die Investition um 120.74 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Endesa belief sich jüngst auf 43.17 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch