IBEX 35-Wert Enagas-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Enagas von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurden Enagas-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 19.40 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 515.464 Enagas-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Enagas-Aktie auf 16.78 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’649.48 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 13.51 Prozent.

Zuletzt verbuchte Enagas einen Börsenwert von 4.37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch