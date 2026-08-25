Enagas Aktie 1438368 / ES0130960018
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lukrativer Enagas-Einstieg?
|
25.08.2026 10:02:17
IBEX 35-Wert Enagas-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Enagas von vor 5 Jahren bedeutet
Wer vor Jahren in Enagas-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 5 Jahren wurden Enagas-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 19.40 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 515.464 Enagas-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Enagas-Aktie auf 16.78 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’649.48 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 13.51 Prozent.
Zuletzt verbuchte Enagas einen Börsenwert von 4.37 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Enagas S.A.
Analysen zu Enagas S.A.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI knapp fester -- DAX in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Handel zeigt sich freundlich. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich im Plus. Die asiatischen Börsen bewegen sich in unterschiedliche Richtungen.