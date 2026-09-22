Enagas Aktie 1438368 / ES0130960018
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22.09.2026 10:02:21
IBEX 35-Wert Enagas-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Enagas von vor 5 Jahren verloren
Vor Jahren in Enagas-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 5 Jahren wurde das Enagas-Papier via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 19.20 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Enagas-Aktie investiert, befänden sich nun 5.210 Enagas-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 87.78 EUR, da sich der Wert eines Enagas-Papiers am 21.09.2026 auf 16.85 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 12.22 Prozent abgenommen.
Enagas wurde am Markt mit 4.37 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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