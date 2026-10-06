IBEX 35-Wert Enagas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Enagas-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor 1 Jahr wurde das Enagas-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Enagas-Papier bei 13.40 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 10’000 EUR in die Enagas-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 746.547 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 05.10.2026 auf 16.27 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12’146.32 EUR wert. Mit einer Performance von +21.46 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Enagas wurde am Markt mit 4.34 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch