IBEX 35-Wert Enagas-Aktie: So viel hätte eine Investition in Enagas von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Enagas-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 15.84 EUR wert. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 63.151 Enagas-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.11.2026 gerechnet (17.91 EUR), wäre das Investment nun 1’131.04 EUR wert. Mit einer Performance von +13.10 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Enagas eine Marktkapitalisierung von 4.63 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch