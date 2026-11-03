IBEX 35-Wert Enagas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Enagas von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse STN Handel mit dem Enagas-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Enagas-Anteile bei 13.72 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 7.291 Enagas-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 128.84 EUR, da sich der Wert einer Enagas-Aktie am 02.11.2026 auf 17.67 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 28.84 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Enagas bezifferte sich zuletzt auf 4.60 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch