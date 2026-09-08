IBEX 35-Wert Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Corporacion Acciona Energias Renovables von vor einem Jahr bedeutet

Vor 1 Jahr wurde die Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Corporacion Acciona Energias Renovables-Anteile bei 22.78 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie investiert, befänden sich nun 438.982 Corporacion Acciona Energias Renovables-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.09.2026 9’464.44 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 21.56 EUR belief. Mit einer Performance von -5.36 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Corporacion Acciona Energias Renovables belief sich zuletzt auf 6.88 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch