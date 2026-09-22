Corporacion Acciona Energias Renovables Aktie 112201621 / ES0105563003
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22.09.2026 10:02:21
IBEX 35-Wert Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Corporacion Acciona Energias Renovables von vor 5 Jahren bedeutet
Investoren, die vor Jahren in Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Vor 5 Jahren wurde die Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Corporacion Acciona Energias Renovables-Papier bei 29.56 EUR. Wer vor 5 Jahren 1’000 EUR in die Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie investiert hat, hat nun 33.829 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 21.09.2026 auf 22.00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 744.25 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 25.58 Prozent abgenommen.
Alle Corporacion Acciona Energias Renovables-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6.97 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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