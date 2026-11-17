Vor 5 Jahren wurden Corporacion Acciona Energias Renovables-Anteile an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 31.66 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.159 Corporacion Acciona Energias Renovables-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 16.11.2026 auf 20.32 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 64.18 EUR wert. Damit wäre die Investition 35.82 Prozent weniger wert.

Alle Corporacion Acciona Energias Renovables-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6.58 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch