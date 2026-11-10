IBEX 35-Wert Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Verlust hätte ein Corporacion Acciona Energias Renovables-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 10.11.2023 wurde das Corporacion Acciona Energias Renovables-Papier via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie betrug an diesem Tag 26.54 EUR. Wer vor 3 Jahren 10’000 EUR in die Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie investiert hat, hat nun 376.790 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktien wären am 09.11.2026 8’470.23 EUR wert, da der Schlussstand 22.48 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 15.30 Prozent.

Jüngst verzeichnete Corporacion Acciona Energias Renovables eine Marktkapitalisierung von 7.19 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch