IBEX 35-Wert Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Verlust hätte ein Corporacion Acciona Energias Renovables-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das Corporacion Acciona Energias Renovables-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 24.34 EUR. Wer vor 3 Jahren 1’000 EUR in die Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie investiert hat, hat nun 41.085 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.10.2026 904.68 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 22.02 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9.53 Prozent verringert.

Corporacion Acciona Energias Renovables markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6.89 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch