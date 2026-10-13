Corporacion Acciona Energias Renovables Aktie 112201621 / ES0105563003
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Profitabler Corporacion Acciona Energias Renovables-Einstieg?
|
13.10.2026 10:02:21
IBEX 35-Wert Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Verlust hätte ein Corporacion Acciona Energias Renovables-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Corporacion Acciona Energias Renovables-Investment verlieren können.
Vor 3 Jahren wurde das Corporacion Acciona Energias Renovables-Papier an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 24.34 EUR. Wer vor 3 Jahren 1’000 EUR in die Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie investiert hat, hat nun 41.085 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.10.2026 904.68 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 22.02 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9.53 Prozent verringert.
Corporacion Acciona Energias Renovables markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6.89 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu Corporacion Acciona Energias Renovables
Analysen zu Corporacion Acciona Energias Renovables
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX leicht im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notiert, geht es für den deutschen Aktienmarkt leicht aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.