IBEX 35-Wert Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel hätte eine Investition in Corporacion Acciona Energias Renovables von vor 5 Jahren gekostet

Vor 5 Jahren wurde das Corporacion Acciona Energias Renovables-Papier an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 30.28 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 3.303 Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 24.08.2026 auf 20.90 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 69.02 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 30.98 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Corporacion Acciona Energias Renovables zuletzt 6.77 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch