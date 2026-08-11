CIE Automotive Aktie 2573499 / ES0105630315
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|CIE Automotive SA-Investmentbeispiel
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11.08.2026 10:02:37
IBEX 35-Wert CIE Automotive SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CIE Automotive SA von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in CIE Automotive SA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 10 Jahren wurden CIE Automotive SA-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die CIE Automotive SA-Aktie bei 15.48 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 64.597 CIE Automotive SA-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.08.2026 auf 25.60 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’653.67 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 65.37 Prozent angewachsen.
CIE Automotive SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3.06 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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