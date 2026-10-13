IBEX 35-Wert CIE Automotive SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CIE Automotive SA-Investment von vor einem Jahr verloren

Am 13.10.2025 wurde die CIE Automotive SA-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die CIE Automotive SA-Aktie an diesem Tag bei 26.40 EUR. Bei einem CIE Automotive SA-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 37.879 CIE Automotive SA-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 12.10.2026 auf 25.30 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 958.33 EUR wert. Damit wäre die Investition 4.17 Prozent weniger wert.

Jüngst verzeichnete CIE Automotive SA eine Marktkapitalisierung von 3.02 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch