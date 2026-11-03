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|Profitables CIE Automotive SA-Investment?
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03.11.2026 10:02:17
IBEX 35-Wert CIE Automotive SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CIE Automotive SA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren CIE Automotive SA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der CIE Automotive SA-Aktie via Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 16.23 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die CIE Automotive SA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 61.614 CIE Automotive SA-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.11.2026 1’571.15 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 25.50 EUR belief. Aus 1’000 EUR wurden somit 1’571.15 EUR, was einer positiven Performance von 57.11 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von CIE Automotive SA belief sich jüngst auf 2.98 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu CIE Automotive SA
Analysen zu CIE Automotive SA
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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