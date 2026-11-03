IBEX 35-Wert CIE Automotive SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CIE Automotive SA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der CIE Automotive SA-Aktie via Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 16.23 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die CIE Automotive SA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 61.614 CIE Automotive SA-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.11.2026 1’571.15 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 25.50 EUR belief. Aus 1’000 EUR wurden somit 1’571.15 EUR, was einer positiven Performance von 57.11 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von CIE Automotive SA belief sich jüngst auf 2.98 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch