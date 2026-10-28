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|Cellnex Telecom-Investment
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28.10.2026 10:02:30
IBEX 35-Wert Cellnex Telecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cellnex Telecom von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Cellnex Telecom-Investment gewesen.
Am 28.10.2025 wurden Cellnex Telecom-Anteile via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Cellnex Telecom-Papier an diesem Tag 28.48 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 1’000 EUR in die Cellnex Telecom-Aktie investiert hat, hat nun 35.112 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 897.12 EUR, da sich der Wert einer Cellnex Telecom-Aktie am 27.10.2026 auf 25.55 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10.29 Prozent verringert.
Der Marktwert von Cellnex Telecom betrug jüngst 16.48 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Cellnex Telecom S.A.
Analysen zu Cellnex Telecom S.A.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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