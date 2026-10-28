IBEX 35-Wert Cellnex Telecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cellnex Telecom von vor einem Jahr eingebracht

Am 28.10.2025 wurden Cellnex Telecom-Anteile via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Cellnex Telecom-Papier an diesem Tag 28.48 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 1’000 EUR in die Cellnex Telecom-Aktie investiert hat, hat nun 35.112 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 897.12 EUR, da sich der Wert einer Cellnex Telecom-Aktie am 27.10.2026 auf 25.55 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10.29 Prozent verringert.

Der Marktwert von Cellnex Telecom betrug jüngst 16.48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch