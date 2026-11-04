IBEX 35-Wert Cellnex Telecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cellnex Telecom von vor 3 Jahren bedeutet

Vor 3 Jahren wurde das Cellnex Telecom-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Cellnex Telecom-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 30.45 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 328.407 Cellnex Telecom-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 03.11.2026 auf 26.12 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’578.00 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 14.22 Prozent.

Am Markt war Cellnex Telecom jüngst 16.93 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch