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04.11.2026 10:02:12
IBEX 35-Wert Cellnex Telecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cellnex Telecom von vor 3 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Investment in Cellnex Telecom-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Vor 3 Jahren wurde das Cellnex Telecom-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Cellnex Telecom-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 30.45 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 328.407 Cellnex Telecom-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 03.11.2026 auf 26.12 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’578.00 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 14.22 Prozent.
Am Markt war Cellnex Telecom jüngst 16.93 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Cellnex Telecom S.A.
Analysen zu Cellnex Telecom S.A.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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