IBEX 35-Wert CAIXABANK-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CAIXABANK von vor 10 Jahren verdient

Am 06.11.2016 wurde die CAIXABANK-Aktie via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 2.64 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die CAIXABANK-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 378.221 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der CAIXABANK-Aktie auf 11.88 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’493.26 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 349.33 Prozent.

Der Börsenwert von CAIXABANK belief sich jüngst auf 82.65 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch