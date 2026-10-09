IBEX 35-Wert CAIXABANK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CAIXABANK-Investment von vor 10 Jahren verdient

CAIXABANK-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 2.35 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 EUR in die CAIXABANK-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 42.532 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 505.49 EUR, da sich der Wert eines CAIXABANK-Anteils am 08.10.2026 auf 11.89 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 405.49 Prozent zugenommen.

Insgesamt war CAIXABANK zuletzt 82.98 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch