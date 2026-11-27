Heute vor 5 Jahren wurde das CAIXABANK-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 2.29 EUR wert. Bei einem Investment von 1’000 EUR in das CAIXABANK-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 437.637 CAIXABANK-Anteilen. Die gehaltenen CAIXABANK-Anteile wären am 26.11.2026 4’940.92 EUR wert, da der Schlussstand 11.29 EUR betrug. Mit einer Performance von +394.09 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

CAIXABANK wurde am Markt mit 76.19 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch