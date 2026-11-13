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|Profitable CAIXABANK-Investition?
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13.11.2026 10:02:23
IBEX 35-Wert CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CAIXABANK von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in CAIXABANK eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 1 Jahr wurde das CAIXABANK-Papier an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen CAIXABANK-Anteile an diesem Tag bei 9.56 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1’045.806 CAIXABANK-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 12.31 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 12’873.88 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 28.74 Prozent gleich.
Der Marktwert von CAIXABANK betrug jüngst 86.54 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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