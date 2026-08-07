CAIXABANK Aktie 3425733 / ES0140609019
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07.08.2026 10:02:29
IBEX 35-Wert CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CAIXABANK von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in CAIXABANK eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden CAIXABANK-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 2.65 EUR. Bei einem CAIXABANK-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 37.807 CAIXABANK-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 486.96 EUR, da sich der Wert eines CAIXABANK-Papiers am 06.08.2026 auf 12.88 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 386.96 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von CAIXABANK betrug jüngst 88.79 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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