IBEX 35-Wert CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CAIXABANK von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde das CAIXABANK-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die CAIXABANK-Anteile bei 2.64 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in CAIXABANK-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3’795.066 CAIXABANK-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 12.03 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 45’654.65 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 356.55 Prozent gleich.

CAIXABANK war somit zuletzt am Markt 87.75 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch