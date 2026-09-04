IBEX 35-Wert CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CAIXABANK von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde das CAIXABANK-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die CAIXABANK-Aktie letztlich bei 2.64 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die CAIXABANK-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 378.358 CAIXABANK-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 5’117.29 EUR, da sich der Wert eines CAIXABANK-Papiers am 03.09.2026 auf 13.53 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 411.73 Prozent zugenommen.

Am Markt war CAIXABANK jüngst 91.96 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch