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CAIXABANK Aktie 3425733 / ES0140609019

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Lukrativer CAIXABANK-Einstieg? 28.08.2026 10:02:25

IBEX 35-Wert CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CAIXABANK von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren CAIXABANK-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

CAIXABANK
12.34 CHF 0.64%
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Vor 3 Jahren wurde das CAIXABANK-Papier via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 3.83 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die CAIXABANK-Aktie investiert, befänden sich nun 26.116 CAIXABANK-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 342.13 EUR, da sich der Wert einer CAIXABANK-Aktie am 27.08.2026 auf 13.10 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +242.13 Prozent.

Der CAIXABANK-Wert an der Börse wurde auf 91.89 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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