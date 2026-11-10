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|Profitabler Bankinter,-Einstieg?
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10.11.2026 10:02:07
IBEX 35-Wert Bankinter,-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bankinter, von vor einem Jahr verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bankinter,-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Bankinter,-Aktie via Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende stand das Bankinter,-Papier an diesem Tag bei 13.60 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Bankinter,-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7.353 Bankinter,-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 108.68 EUR, da sich der Wert eines Bankinter,-Anteils am 09.11.2026 auf 14.78 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 8.68 Prozent gesteigert.
Bankinter, erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12.95 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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