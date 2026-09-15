IBEX 35-Wert Bankinter,-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bankinter, von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Bankinter,-Anteilen via Börse STN ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 13.27 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 75.386 Bankinter,-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 16.60 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1’251.04 EUR wert. Damit wäre die Investition 25.10 Prozent mehr wert.

Am Markt war Bankinter, jüngst 15.21 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch