Bankinter Aktie 3219022 / ES0113679I37
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Bankinter,-Investment im Blick
|
15.09.2026 10:02:07
IBEX 35-Wert Bankinter,-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bankinter, von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Bankinter,-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Bankinter,-Anteilen via Börse STN ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 13.27 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 75.386 Bankinter,-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 16.60 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1’251.04 EUR wert. Damit wäre die Investition 25.10 Prozent mehr wert.
Am Markt war Bankinter, jüngst 15.21 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bankinter, SA Reg.Shs
Analysen zu Bankinter, SA Reg.Shs
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und KI-Bedenken belasten: SMI gibt kräftig nach -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt stecken Verluste ein. An den Börsen in Fernost waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.