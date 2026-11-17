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|Rentabler Bankinter,-Einstieg?
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17.11.2026 10:02:05
IBEX 35-Wert Bankinter,-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bankinter,-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Bankinter,-Investment gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurde die Bankinter,-Aktie via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 6.22 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das Bankinter,-Papier investiert hätte, hätte er nun 160.668 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’357.01 EUR, da sich der Wert eines Bankinter,-Papiers am 16.11.2026 auf 14.67 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 135.70 Prozent.
Der Bankinter,-Wert an der Börse wurde auf 13.16 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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