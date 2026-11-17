Heute vor 3 Jahren wurde die Bankinter,-Aktie via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 6.22 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das Bankinter,-Papier investiert hätte, hätte er nun 160.668 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’357.01 EUR, da sich der Wert eines Bankinter,-Papiers am 16.11.2026 auf 14.67 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 135.70 Prozent.

Der Bankinter,-Wert an der Börse wurde auf 13.16 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch