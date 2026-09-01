Bankinter Aktie 3219022 / ES0113679I37
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01.09.2026 10:02:33
IBEX 35-Wert Bankinter,-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bankinter, von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Bankinter,-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Bankinter,-Anteilen via Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs des Bankinter,-Papiers betrug an diesem Tag 5.03 EUR. Bei einem Bankinter,-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1’989.654 Bankinter,-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Bankinter,-Aktien wären am 31.08.2026 33’157.58 EUR wert, da der Schlussstand 16.67 EUR betrug. Das entspricht einem Anstieg um 231.58 Prozent.
Der Bankinter,-Wert an der Börse wurde auf 14.99 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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