IBEX 35-Wert Bankinter,-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bankinter, von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Bankinter,-Anteilen via Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs des Bankinter,-Papiers betrug an diesem Tag 5.03 EUR. Bei einem Bankinter,-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1’989.654 Bankinter,-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Bankinter,-Aktien wären am 31.08.2026 33’157.58 EUR wert, da der Schlussstand 16.67 EUR betrug. Das entspricht einem Anstieg um 231.58 Prozent.

Der Bankinter,-Wert an der Börse wurde auf 14.99 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch