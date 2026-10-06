IBEX 35-Wert Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Banco de Sabadell SA-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand via Börse STN Handel mit dem Banco de Sabadell SA-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 3.31 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Banco de Sabadell SA-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 30.239 Banco de Sabadell SA-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 05.10.2026 auf 3.55 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 107.47 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7.47 Prozent gesteigert.

Banco de Sabadell SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16.56 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch