IBEX 35-Wert Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Banco de Sabadell SA-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Banco de Sabadell SA-Papier an der Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 1.23 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 EUR in die Banco de Sabadell SA-Aktie investierten, hätten nun 8’130.081 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 09.11.2026 auf 3.69 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 30’008.13 EUR wert. Mit einer Performance von +200.08 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Banco de Sabadell SA war somit zuletzt am Markt 17.05 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch