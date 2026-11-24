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|Banco de Sabadell SA-Anlage im Blick
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24.11.2026 10:02:13
IBEX 35-Wert Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Banco de Sabadell SA von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Banco de Sabadell SA-Aktien verdienen können.
Vor 10 Jahren wurde die Banco de Sabadell SA-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Banco de Sabadell SA-Aktie bei 1.18 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in Banco de Sabadell SA-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 845.923 Banco de Sabadell SA-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 23.11.2026 auf 3.61 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’052.94 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 205.29 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Banco de Sabadell SA belief sich zuletzt auf 16.82 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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