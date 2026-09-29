IBEX 35-Wert Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Banco de Sabadell SA von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Banco de Sabadell SA-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Banco de Sabadell SA-Anteile bei 1.11 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die Banco de Sabadell SA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9’047.317 Banco de Sabadell SA-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 28.09.2026 auf 3.69 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 33’384.60 EUR wert. Damit wäre die Investition um 233.85 Prozent gestiegen.

Banco de Sabadell SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 17.81 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch