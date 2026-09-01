Banco de Sabadell Aktie 2970161 / ES0113860A34
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01.09.2026 10:02:33
IBEX 35-Wert Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banco de Sabadell SA von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Banco de Sabadell SA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurde die Banco de Sabadell SA-Aktie via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Banco de Sabadell SA-Aktie bei 1.22 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in Banco de Sabadell SA-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 819.954 Banco de Sabadell SA-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 31.08.2026 auf 3.63 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’978.89 EUR wert. Die Steigerung von 1’000 EUR zu 2’978.89 EUR entspricht einer Performance von +197.89 Prozent.
Jüngst verzeichnete Banco de Sabadell SA eine Marktkapitalisierung von 17.21 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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