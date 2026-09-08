Banco de Sabadell Aktie 2970161 / ES0113860A34
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08.09.2026 10:02:16
IBEX 35-Wert Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banco de Sabadell SA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Banco de Sabadell SA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 08.09.2025 wurden Banco de Sabadell SA-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 3.25 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3’081.664 Banco de Sabadell SA-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 11’522.34 EUR, da sich der Wert einer Banco de Sabadell SA-Aktie am 07.09.2026 auf 3.74 EUR belief. Aus 10’000 EUR wurden somit 11’522.34 EUR, was einer positiven Performance von 15.22 Prozent entspricht.
Alle Banco de Sabadell SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 17.69 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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