IBEX 35-Wert Amadeus IT-Aktie: So viel Verlust hätte eine Amadeus IT-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Am 09.10.2023 wurden Amadeus IT-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Amadeus IT-Aktie bei 56.26 EUR. Bei einem Amadeus IT-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.777 Amadeus IT-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 08.10.2026 auf 51.28 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 91.15 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 8.85 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Amadeus IT einen Börsenwert von 21.77 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Amadeus IT-Anteils fand am 28.04.2010 an der Börse STN statt. Damals wurde der erste Kurs der Amadeus IT-Aktie bei 11.00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch