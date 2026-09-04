Amadeus IT Aktie 11249889 / ES0109067019
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04.09.2026 10:02:29
IBEX 35-Wert Amadeus IT-Aktie: So viel Verlust hätte ein Amadeus IT-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Amadeus IT gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurde die Amadeus IT-Aktie via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 68.16 EUR wert. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Amadeus IT-Aktie investiert, befänden sich nun 14.671 Amadeus IT-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 840.67 EUR, da sich der Wert einer Amadeus IT-Aktie am 03.09.2026 auf 57.30 EUR belief. Mit einer Performance von -15.93 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Amadeus IT erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 23.73 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Amadeus IT-Papiers fand am 28.04.2010 an der Börse STN statt. Ein Amadeus IT-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 11.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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